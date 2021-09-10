У Башпотребсоюза появился новый руководитель

У Башпотребсоюза появился новый руководитель
У Башпотребсоюза появился новый руководитель
Вчера, 09:14ОбществоЭлина Сайфранова
Им стал бизнесмен Венер Ильясов

Как сообщает издание «Пруфы.рф», новым руководителем Башпотребсоюза стал бизнесмен Венер Ильясов. Так, согласно данным ОГРН, соответствующая запись была внесена 3 сентября.

Исходя из данных системы «СПАРК-Интерфакс», ранее Венер Ильясов являлся директором стерлитамакского предприятия ООО «Карс», совладельцем которого является супруга Андрея Назарова.

Напомним, что бывший глава Башпотребсоюза Фидан Исмагилов в августе этого года погиб в результате ДТП. Так, возглавлял ведомство Исмагилов чуть больше года.

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