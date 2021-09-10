Глава Башкирии показал свой национальный костюм

Глава Башкирии показал свой национальный костюм
Глава Башкирии показал свой национальный костюм
Вчера, 14:11ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Страница Радия Хабирова
Радий Хабиров опубликовал на странице в социальных сетях свою фотографию в национальном костюме.

Глава Башкирии поздравил жителей республики с Днём национального костюма и призвал показать и свои наряды.

Местные жители поделились фото своих национальных костюмов в комментариях под постом главы региона.

Фото:Салават Фатихов

Помогите решить жилищный вопрос! Эти дети, как и ваши, достойны жить в нормальных условиях, — ответила на предложение Хабирова одна из пользовательниц, опубликовав фото своих детей в костюме.

Напомним, в июле Радий Хабиров запускал флешмоб национальных костюмов в честь начала Фольклориады, которая проходила в Уфе с 3 по 10 июля. Руководитель уфимской студии дизайна и рекламы, автор постера «Как Башкирия без шиханов» Тимур Сабитов поддержал флешмоб, но с иронией. Он опубликовал фотографии жителей республики в национальных костюмах на фоне проблемных мест Уфы. К примеру, снимки на улице Комсомольской, где несколько лет делают ремонт дорог, или фото мужчины в костюме и противогазе, намекающее на загрязнённый воздух в столице.

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