«Единая Россия» предлагает комплекс мер по улучшению экологической ситуации в стране

«Единая Россия» предлагает комплекс мер, который позволит уже в ближайшие пять лет существенным образом улучшить экологическую ситуацию в стране. Все эти задачи обозначены в народной программе, с которой партия идет на выборы депутатов Государственной Думы.

Так, в программе предложено развивать сеть и увеличить количество экологически чистого общественного транспорта — электрического и на водородном топливе. Партия считает важным обеспечить развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях при сохранении их экосистем. С участием всех уровней власти выстроить эффективную систему лесоохраны, четко определив сферы ответственности. При принятии федерального бюджета предусмотреть увеличение объема финансирования закупок авиационной, пожарной и лесохозяйственной техники. Внедрить новые технологии для оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, в том числе технологий зондирования с применением спутниковых систем и беспилотных летательных аппаратов. «Единая Россия» ставит задачу обеспечить гарантированное водообеспечение населения и объектов экономики, восстановление водных объектов (рек, озер, водохранилищ), испытывающих высокую антропогенную нагрузку, уделив особое внимание уникальным водным системам, повысить эксплуатационную надежность гидротехнических сооружений. «Единая Россия» намерена реализовать партийную программу помощи муниципалитетам, где остро стоит проблема безнадзорных животных. Оказать содействие в финансировании разработки проектно-сметной документации и строительства приютов для таких животных, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Оказывать помощь волонтерским объединениям в организации приютов для бездомных животных. Инициативы я поддерживаю и одобряю. Бездомные животные размножаются, представляют угрозу людям, становятся переносчиками болезней. В Башкортостане периодически фиксируются случаи, когда стая бездомных собак бросается на людей, и, что особенно страшно, на детей, нанося им раны и психологическую травму на всю жизнь. Поэтому важно, чтобы для них строились приюты, прокомментировал кандидат в депутаты Госдумы Зариф Байгускаров. Это только часть задач, которые обозначены в предвыборной программе по теме экологии. Полный текст народной программы «Единой России» доступен на официальном сайте партии.

Заказчик: Башкортостанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ИНН 0274077206. Оплачено из средств специального избирательного счета № 40704810106000000086 Башкирского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Изготовитель: ООО «ПРЕМЬЕРМЕДИАИНВЕСТ», ИНН/КПП: 9715321471/770901001, юридический адрес: 105064, Москва г, Нижний Сусальный пер, дом 5, строение 15, этаж 4, помещение I, комната 2. Тираж 1 экз. Дата выпуска 10.09.2021 г.

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