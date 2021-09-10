Более 1,5 тысяч жителей Башкортостана в течение двух лет переедут в новое жилье

Власти Башкирии планируют до конца 2023 года переселить из аварийных домов более полутора тысяч человек, которые в настоящее время проживают в 602 домах и квартирах.

Как сообщает КП-Уфа со ссылкой на Министерство строительства республики, на расселение 1530 граждан из ветхого жилья потребуется более одного миллиарда рублей. В Минстрое рассказали, что власти Башкирии подали заявку на получение дополнительного финансирования для переселения жителей аварийных домов. Около 951,5 млн. рублей на эти цели выделит Федеральный Фонд ЖКХ, а еще 211 млн. — бюджет республики. Отмечается, что ситуация с аварийным жильем остается напряженной как минимум в шестнадцати районах Башкирии. Общая площадь ветхих строений составляет 22,2 тыс. кв. метров.

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