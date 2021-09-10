Башкирия получит еще 951,5 миллиона рублей на расселение аварийного фонда

Напомним, что Фонд содействия реформированию ЖКХ сообщил о досрочной реализации адресной программы. Тогда же Андрей Назаров сообщил, что Башкирия планирует завершить программу не в 2025 году, а уже в 2023. Важно, что сам фонд аварийного жилья сокращают с 2019 года и на данный момент планируется расселить жителей на общей площади более 61 тысячи квадратных метров.