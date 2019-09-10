Испытано на себе: переезд в новый офис бывает без стресса

Переезд в новый офис, как правило, вызывает смешанные чувства – здесь и волнение в ожидании чего-то нового, и переживания за сохранность мебели и личных вещей, перевозку которых доверяешь незнакомцам.

Мы решили воспользоваться услугами специалистов из компании «Такси «Мотор», многие привыкли называть эту службу как «Такси «2 900 900». И не прогадали. Мы остались очень довольны результатом и решили поделиться впечатлениями с читателями. Будем рады, если наша информация будет вам полезна.

Итак, первым приятным впечатлением, прежде всего, стало то, как диспетчер вежливо и четко приняла заказ и быстро рассчитала стоимость услуги. Для сравнения: другие компании, занимающиеся перевозкой грузов, как правило, присылают представителя, чтобы оценить масштабы переезда, а потом еще начинают торговаться. В день переезда могут еще и опоздать.

В компании «Такси «Мотор» работа поставлена иначе. Сначала пришло смс-сообшение о том, что заявка принята, а в день переезда поступил предупредительный звонок о том, что машина назначена и отправляется по адресу.

Бригада, занимавшаяся переездом, приехала вовремя, не заблудилась и ничего не перепутала. Без всяких перекуров, предисловий и анекдотов сразу взялись за дело.

Работали дружно и очень четко. Чтобы уговорить ребят сделать несколько фотографий, пришлось постараться. Они никак не хотели прерывать рабочий процесс.

Очень понравилось бережное отношение сотрудников компании «Такси «Мотор» к имуществу клиентов. Они заботливо cкрепили скотчем шкафы и тумбочки и аккуратно переносили их, не царапая края и не сшибая углы помещений. Ни один стул и ни одна дверца шкафа в результате переезда не пострадали.

Совершенно не было необходимости стоять над душой у рабочих и следить, чтобы они, что-нибудь не забыли либо не прихватили невзначай соседскую мебель.

В общей сложности наш переезд занял два часа времени. В первой половине дня вся мебель была перевезена и установлена в новых кабинетах, а после обеда мы уже смогли спокойно приступить к работе, разложив все вещи по своим местам.

Немаловажный вопрос – стоимость услуг. Можем совершенно точно сказать, что в компании «Такси «Мотор» она вполне приемлемая с учетом качества работы. Поверьте, нам есть с чем сравнивать.

Изучив историю компании «Такси «Мотор», мы выяснили, что она работает на рынке транспортных услуг уже почти 18 лет.

Компания занимается пассажирскими и грузовыми перевозками, может справиться с перевозкой грузов любых габаритов. Помимо автомобилей, имеются эвакуаторы и манипуляторы, которые облегчат решение многих вопросов, связанных с переездом или перевозкой грузов.