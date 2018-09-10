В Уфе на площади перед Дворцом спорта пройдет крупный фестиваль меда

15 сентября с 09:00 до 17:00 на площади перед Дворцом спорта пройдет медовый фестиваль, на котором будут представлены лучшие сорта меда республиканских производителей, сообщили в пресс-службе администрации города.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы по номинациям «Лучшее оформление юрты (шатра) муниципального района - участника»; «Лучшее оформление торговой точки пчеловода»; «Широкий ассортимент продукции пчеловодства»; «Семейная династия» (не менее 3-х человек); «Самый юный участник фестиваля».

Для участия в ярмарке республиканские производители меда и торговые предприятия, которые реализуют продукцию пчеловодства, могут подать заявку до 13 сентября с указанием контактных данным на почту [email protected].