«Заботливая Уфа»: кто делает город лучше

«Заботливая Уфа»: кто делает город лучше
«Заботливая Уфа»: кто делает город лучше
Вчера, 14:37ОбществоНаталья БалыковаФото: мэрия Уфы
Mkset запускает проект о благотворителях, меценатах и волонтерах.

На интерактивной карте проекта «Заботливая Уфа» мы собрали информацию о благотворителях, меценатах и волонтерах. У них разные проекты: одни собирают деньги на лечение детей, другие — помогают животным, а кто-то — кормит бездомных. Но каждый по отдельности и все вместе делают мир лучше.

В Уфе очень много людей, которые не могут пройти мимо чужой беды. Каждый из нас совершает добрые поступки, но для кого-то это становится делом жизни.

На карте «Заботливой Уфы» можно узнать о проектах, которые уже реализуются в городе. Среди них — инициативы правозащитных организаций, фондов, помогающих социально незащищенным гражданам, волонтеров, которые занимаются попавшими в беду животным. В Уфе также работают организации, которые поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья, гражданские активисты.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы