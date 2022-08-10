«Заботливая Уфа»: кто делает город лучше

На интерактивной карте проекта «Заботливая Уфа» мы собрали информацию о благотворителях, меценатах и волонтерах. У них разные проекты: одни собирают деньги на лечение детей, другие — помогают животным, а кто-то — кормит бездомных. Но каждый по отдельности и все вместе делают мир лучше.