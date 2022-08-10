Вертолет санитарной авиации эвакуировал из Нефтекамска в Уфу недоношенного младенца

Мальчик весом чуть более полутора килограммов родился на 31 неделе беременности, теперь он в безопасности, рассказали в пресс-службе Минздрава Башкирии 9 августа.

9 августа у беременной жительницы села Куяново на сроке 31 неделя начались боли в животе, которые лишь усиливались. Прибывшие врачи скорой помощи диагностировали у будущей мамы отслойку плаценты и в срочном порядке отвезли роженицу в Нефтекамский роддом, где для того чтобы спасти обе жизни, и мамы и ребенка было экстренно проведено кесарево сечение. Так на свет появился мальчик весом в 1630 граммов, однако ребенка с таким весом и в таком состоянии оставлять в Нефтекамске, по мнению врачей, было небезопасно. Так консилиум медиков принял решение транспортировать новорожденного, который решил появиться на свет раньше положенного срока в Уфу, под бдительный и неусыпный контроль квалифицированных врачей-неонатологов детской «республиканки». После принятого решения в город прибыл вертолет санитарной авиации «Ансат» и всего за 40 минут переместил малыша в Уфу, а именно в детскую республиканскую больницу. Мама ребенка осталась в Нефтекамске, где ее наблюдают врачи акушеры-гинекологи, и как только ее состояние позволит ей предоставят возможность находиться вместе со своим малышом. В пресс-релизе минздрава не уточняется как именно женщина в послеоперационном периоде попадет в Уфу и будет ли для этого также использована санитарная авиация.

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