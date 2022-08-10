Суд Уфы начал рассматривать уголовное дело пытавшегося «откосить» от армии хоккеиста

Предполагается, что он и еще два экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев и Владислав Лукин обращались к предпринимателю Фариту Самигуллину за помощью в покупке военного билета. Сам предприниматель был задержан сотрудниками ФСБ еще в апреле этого года по обвинению в посредничестве при передачи взятки, в частности, Самигуллин «помогал» уфимским спортсменам в получении военных билетов.