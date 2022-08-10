Стали известны самые редкие и самые популярные имена новорожденных в Башкирии

В эфире утренней телепрограммы «Салям» на телеканале БСТ прозвучали самые популярные у молодых родителей имена для их новорожденных детей. Озвучила из Альмира Султанова, заместительница председателя Госкомитета по делам юстиции в Башкирии.
Настоящим эксклюзивом стали имена Даир, в то время как Таир достаточно популярное имя, императорское имя Август, немного сказочный Еремей, будто собранная из двух женских имен Дариана и не менее экстравагантная Брианна-Валерия.
В родительском «топе» традиционно расположились Полины, Дарины, Евы, Эмилии и Софии среди девочек. Мальчиков же чаще всего называют Александрами и тюркским аналогом Александра Искандером, Артемами, Егорами, Дмитриями и Каримами.