Пытавшийся «откосить» от армии хоккеист из Уфы не решил, признает ли он вину

Обвиняемый Сулейманов заявил, что не готов ответить на вопрос, признает ли он свою вину. Хоккеист уточнил, что ответит на этот вопрос позже, во время своего допроса.
— Попросил денег для прохождения альтернативной службы в клубе, мы сумму предоставили. Супруга взяла кредит, потом этот кредит выплачивали, — заявил отец хоккеиста.
— В 2019 году позвонил и сказал, что можно на законных основаниях пройти альтернативную службу. Но так как не было у него денег, я заняла у матери 150 тысяч, а потом взяла кредит и выплачивала, — пояснила мать обвиняемого.
Напомним, предполагается, что он и еще два экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев и Владислав Лукин обращались к предпринимателю Фариту Самигуллину за помощью в покупке военного билета. Сам предприниматель был задержан сотрудниками ФСБ еще в апреле этого года по обвинению в посредничестве при передачи взятки, в частности, Самигуллин «помогал» уфимским спортсменам в получении военных билетов.
Защита считает, что дело было незаконно возбуждено в Уфе, и должно оно рассматриваться в суде Нефтекамска. Дело в том, что протокол осмотра сведения о движении денежных средств, согласно которому денежные средства поступили со счета Сулейманова на счет Самигуллина показал, что место окончания преступления, как и место открытия счета — в Нефтекамске. Суд данное ходатайство отклонил.