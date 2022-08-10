Полиция в Уфе задержала афериста, выманившего около миллиона рублей у 22 пенсионеров

Полиция в Уфе задержала афериста, выманившего около миллиона рублей у 22 пенсионеров
Полиция в Уфе задержала афериста, выманившего около миллиона рублей у 22 пенсионеров
Вчера, 16:08ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
25-летний мошенник «озолотился» на нехитрой схеме «ваш близкий попал в ДТП», он провернул более 20 таких афер, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 10 августа.

Более миллиона рублей преступным путем «заработал» 25-летний ранее судимый мужчина, который «собирал урожай» с одураченных по телефону пенсионеров.До боли простая и наивная схема работала как часы — хитрец представлялся следователем и сообщал, что близкий родственник стал виновником ДТП с пострадавшими, однако уголовного дела можно и избежать, достаточно заплатить.

Шокированные родственники 22 раза попались на уловку мошенника. Однако сколько веревочке не виться — конец будет. также настал и конец преступной деятельности афериста, личность которого установили сотрудники полиции и задержали его. За его проделки уже возбуждены уголовные дела по двум частям, 2 и 3 159 статьи УК РФ. Сам же 25-летний подозреваемый заключен под стражу.

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