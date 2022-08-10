Пчеловодческий форум «Апимир» призванный заменить «Апимондию» не состоится в Башкирии

Пчеловодческий форум «Апимир» призванный заменить «Апимондию» не состоится в Башкирии
Пчеловодческий форум «Апимир» призванный заменить «Апимондию» не состоится в Башкирии
Вчера, 12:10ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О том, что форум пчеловодов «Апимир», запланированный в на сенятбрь 2022 года было решено перенести на осень 2023 года после переговоров правительства Башкирии и минсельхоза России, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии 10 августа.

Уже через месяц, 8–10 сентября в Уфе должен был состояться международный пчеловодческий форум «Апимир». Пройти он должен быть впервые и призван был заменить международный конгресс пчеловодов «Апимондия», который после начала спецоперации был отменен. Однако и призванный заменить «Апимондию» «Апимир» в нынешнем году не состоится.

Подробностей и причин данного решения в пресс-службе правительства Башкирии Mkset не раскрыли, но уточнили, что правительство Башкирии пришло к такому решению после переговоров с министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Примечательно, что форум не отменяется, а переносится на начало сентября, но уже 2023 года.

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