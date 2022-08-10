«Будто сотни иголок впиваются»: отдыхающие Соль-Илецка снова пожаловались на условия

Отдыхающие идут в душ, чтобы смыть с кожи соль, но вместо этого рискуют простудиться и попросту испытывают дискомфорт, сообщает портал 56orb.

Отдыхающие на популярном в том числе и у жителей Башкирии курорте Соль-Илецк в Оренбургской области массово жалуются на весьма ощутимое для них неудобство. Это не первое критическое замечание гостей курорта и на этот раз оно касается ледяной воды в душах. Душ при этом на соленых озерах не блажь, а необходимость. Кристаллы соли высыхают на коже человека и работают как призмы, что легко может спровоцировать солнечный ожог. Так что смывать с кожи соль это в первую очередь безопасность, а уже потом комфорт. Также стоит отметить, что резкие перепады температуры легко могут вызвать спазм сосудов, который повлечет еще более тяжкие последствия для здоровья. Но смыть с себя соль, по словам недовольных отдыхающих, решится не каждый, ведь в бесплатных душах не просто холодная, а ледяная вода. «Будто сотни иголочек в тебя впиваются, невероятное ощущение», «Там невозможно мыться, вода ледяная», «Пневмонии обеспечена» — приводит издание чаяния любителей отдыха в Соль-Илецке. Однако такая леденящая душу и тело картина только в бесплатных душах (условно бесплатных, ведь за вход на курорт каждый отдыхающий платит 300 рублей), тем кто хочет ополоснуться водой комфортной температуры достаточно заплатить.

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