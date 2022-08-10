Если говорить о проверке контента на легитимность: на классифайдах невозможно просто разместить объявление. Каждое будут проверять модераторы и оценивать, несколько оно соответствует законодательству. В «Авито» их проверяют 850 специалистов, среди которых 350 инженеров. Они создали современный искусственный интеллект, отрабатывающий основной поток. Также еще 500 человек вручную разбирают отдельные случаи, например блокировки по жалобам пользователей или по подозрению в нарушении закона, сказал Правдивый.