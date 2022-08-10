Экс-мэр Сибая попробовал фастфуд из кафе, обещавшего приготовить кыстыбый для Путина

Напомним, что «Айбат Халляр» получил широкую известность среди жителей республики после того, как основатель бренда Марат Насхутдинов в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» предложил президенту России Владимиру Путину попробовать национальную башкирскую кухню. Владимир Путин, в свою очередь, пообещал предпринимателю, что попробует приготовленный специально для него кыстыбый. Что именно в «Айбат Халляр» готовы предложить российскому президенту Mkset рассказывал здесь.