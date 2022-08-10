Экс-мэр Сибая попробовал фастфуд из кафе, обещавшего приготовить кыстыбый для Путина

Экс-мэр Сибая попробовал фастфуд из кафе, обещавшего приготовить кыстыбый для Путина
Экс-мэр Сибая попробовал фастфуд из кафе, обещавшего приготовить кыстыбый для Путина
Вчера, 21:17ОбществоАзамат НуховФото: AIBAT HALLYAR/ VK.com
Своим впечатлениями от «Айбат Халляр» министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов поделился в соцсетях

Министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов поделился в соцсетях своими впечатлениями от фастфуда «Айбат Халляр». Чиновник отметил, что хоть и не является поклонником фастфуда, но в заведение с национальным колоритом сходил с удовольствием.

Так, по мнению Афзалова, весьма интересной является сама концепция заведения, где основным блюдом в меню выступает национальное башкирское блюдо — кыстыбый. Чиновник считает, что желающие попробовать кыстыбый с разными, иногда даже неожиданными начинками есть всегда.

Также Рустем Афзалов отметил основателя «Айбат Халляр», предпринимателя Марата Насхутдинова, назвав того «настоящим гастро-энтузиастом», а его бренд хорошей основой и возможностью для того, чтобы в дальнейшем развивать гастрономический туризм в регионе.

Напомним, что «Айбат Халляр» получил широкую известность среди жителей республики после того, как основатель бренда Марат Насхутдинов в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» предложил президенту России Владимиру Путину попробовать национальную башкирскую кухню. Владимир Путин, в свою очередь, пообещал предпринимателю, что попробует приготовленный специально для него кыстыбый. Что именно в «Айбат Халляр» готовы предложить российскому президенту Mkset рассказывал здесь.

Стоит отметить, что позднее интерес к фастфуду с национальным колоритом проявил и глава республики Радий Хабиров. О своих впечатлениях от блюда под названием «Нэнэйкин кыстыбый» руководитель региона рассказал в соцсетях.

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