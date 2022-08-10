Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев признал, что пытался купить «военник»

Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев признал, что пытался купить «военник»
Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев признал, что пытался купить «военник»
Вчера, 14:47ОбществоИрина Деревянчук, Наталья БалыковаФото: ХК "Салават Юлавев"
Об этом он заявил на судебном процессе в Ленинском райсуде Уфы 10 августа.

Сегодня 10 августа в Ленинском райсуде Уфы прошло заседание суда по резонансному делу о вероятной покупке военных билетов хоккеистов и экс-хоккеистов хоккейного клуба «Салават Юлаев». Сегодняшнее заседание суда подошло к концу буквально только что и как уже сообщал Mkset один из обвиняемых хоккеист Анвар Сулейманов заявил, что не готов ответить на вопрос, признает ли он свою вину, но пообещал что все-таки ответит во время своего допроса.

Нападающий же Михаил Воробьев такой неопределенности в суде не испытывал и признал свою вину, об этом сообщает корреспондент Mkset из зала суда.

Однако само заседание хоть и завершилось, но еще не закончилось. Из-за неявки одного из свидетелей заседание суда отложили на 16 августа.

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