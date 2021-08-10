Выплаты на школьников привели к росту расходов среди жителей России

Так, со 2 по 8 августа 2021 года годовые темпы роста потребительских расходов подскочили до +20,1%. Столь резкий всплеск расходов связан с начавшимися со 2 августа президентскими выплатами на школьников в размере 10 тыс. рублей, что обеспечило более половины прироста.