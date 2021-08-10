Выплаты на школьников привели к росту расходов среди жителей России

Анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным августовские выплаты на школьников привели к резкому росту потребительских расходов. Об это заявляет ura.ru со ссылкой на аналитику «СберИндекса».
Так, со 2 по 8 августа 2021 года годовые темпы роста потребительских расходов подскочили до +20,1%. Столь резкий всплеск расходов связан с начавшимися со 2 августа президентскими выплатами на школьников в размере 10 тыс. рублей, что обеспечило более половины прироста.
Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о путинских выплатах на школьников. Согласно документу, более 204 млрд рублей в общей сложности получат российские семьи с детьми школьного возраста.