Выплаты на школьников привели к росту расходов среди жителей России

Выплаты на школьников привели к росту расходов среди жителей России
Выплаты на школьников привели к росту расходов среди жителей России
10 августа, 18:08ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Российские семьи с детьми школьного возраста в совокупности получат более 200 млрд рублей.

Анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным августовские выплаты на школьников привели к резкому росту потребительских расходов. Об это заявляет ura.ru со ссылкой на аналитику «СберИндекса».

Так, со 2 по 8 августа 2021 года годовые темпы роста потребительских расходов подскочили до +20,1%. Столь резкий всплеск расходов связан с начавшимися со 2 августа президентскими выплатами на школьников в размере 10 тыс. рублей, что обеспечило более половины прироста.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о путинских выплатах на школьников. Согласно документу, более 204 млрд рублей в общей сложности получат российские семьи с детьми школьного возраста.

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