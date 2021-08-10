В Уфе на два месяца перекроют дороги в микрорайоне Затон

Перекроют участок дороги по улице Независимости начиная с улицы Мухаметгалея Искужина и до поворота к 40 дому на Тальковой.

В Уфе с 10 августа по 4 октября по улице Независимости будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем на участке дороги с улицы М. Искужина и до поворота к дому №40 по улице Тальковая будет ограничено движение. Сообщается, что в период ремонтных работ будут перекрывать по одной половине проезжей части. Отметим также, что сегодня раньше срока было открыто движение по проспекту Салавата Юлаева и улице Заки Валиди, где с января этого проводились ремонтные работы. Так, дорожное полотно было расширено с 4 до 6 полос, а длина пролета увеличена на 33 метра, что, по мнению главы республики, должно снизить количество пробок на данном участке.

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