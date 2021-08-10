В Уфе компания ПСК-6 подала иск против жителей дома на улице Руставели

После мирового соглашения с администрацией Уфы компания ПСК-6 вновь подала иск на 7,7 млн рублей, но уже против самих жителей дома, которые в 2020 году протестовали против строительства 34 этажного дома.

Строительная компания ПСК-6 вновь подала иск в суд для возмещения убытков, но ответчиком уже являются жители 5 дома на Шота Руставели. В иске отмечается, что из-за приостановки строительства нового жилого комплекса, компания потратила 7,7 миллиона рублей на консервацию площадки и содержание башенного крана. Известно также, что иск направлен в адрес 16 жителей, 6 из которых – несовершеннолетние. Mkset узнал о дальнейших планах жителей дома. - Это очередная попытка нас запугать, но мы будем бить во все колокола, во все инстанции, вплоть до президента Российской Федерации. Мы планируем выходить на пикеты, проводить акции протеста не только в Уфе, но и за ее пределами, - сообщила Алла Яковлева. Напомним, что жители дома пытаются отстоять свою придомовую территорию с весны прошлого года. Так, глава Башкирии Радий Хабиров уже лично запрещал строительство жилого комплекса и отправлял ПСК-6 решать вопрос с мэром, однако компания подала на администрацию города иск в 750 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба. В результате судебного процесса было достигнуто мировое соглашение, по которому жители аварийных домов будут расселены. Отметим, что дом №5 в данный перечень не входит. - Мировое соглашение, которое было подписано, нарушает наши права по загруженности школ, детских садов и поликлиник. Почему мы должны быть довольны, что через наш подъезд будут въезжать люди на подземную парковку? – высказала свою точку зрения жительница дома Алла Яковлева. Отметим, что владельцами компании «ПСК-6» являются депутат Городского Совета Андрей Носков и депутат Государственного Собрания Олег Филиппов.

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