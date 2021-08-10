В Башкирии более тонны немаркированного алкоголя могли оказаться на прилавках

Полицейские отдела МВД России по Дюртюлинскому району Башкирии задержали группу мужчин, которые занимались незаконной реализацией алкогольной продукции. По данным пресс-службы МВД по Башкирии, полицейские пресекли попадание в торговый оборот региона более тонны спиртного сомнительного происхождения и качества.
Как выяснилось предприимчивые граждане закупали оптом у неизвестных некую жидкость, а затем увеличивали цену и предлагали жителям района приобрести напиток без маркировки. В итоге проведенных мероприятий правоохранители изъяли более 1 тысячи литров фальсификата. Также правоохранителями было изъято 6 машин, 11 сотовых телефонов и более полумиллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также по факту производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством.
Однако фальсификат правоохранители обнаружили не только в Дюртюлинском районе, сотрудники Туймазинского отдела МВД России выявили факт незаконной перевозки спиртосодержащей продукции из склада с целью сбыта, в связи с чем и был задержан 33-летний житель Республики Татарстан.
При осмотре его автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли 2700 флаконов этилового спирта (это подтвердило исследование), на общую сумму свыше 160 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.3 УК РФ.
Напомним, что 28 июля в городе Салават очевидцы засняли массовое отравление компании неустановленной жидкостью, после распития которой все 7 мужчин оказались в больнице. Сознание мужчины теряли мгновенно. Их состояние при госпитализации расценивалось как крайне тяжелое.