В Башкирии более тонны немаркированного алкоголя могли оказаться на прилавках

Как выяснилось предприимчивые граждане закупали оптом у неизвестных некую жидкость, а затем увеличивали цену и предлагали жителям района приобрести напиток без маркировки. В итоге проведенных мероприятий правоохранители изъяли более 1 тысячи литров фальсификата. Также правоохранителями было изъято 6 машин, 11 сотовых телефонов и более полумиллиона рублей.