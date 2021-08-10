В Башкирии более тонны немаркированного алкоголя могли оказаться на прилавках

В Башкирии более тонны немаркированного алкоголя могли оказаться на прилавках
В Башкирии более тонны немаркированного алкоголя могли оказаться на прилавках
10 августа, 12:08ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Горячительные напитки сомнительного происхождения реализовывали в Дюртюлинском и Туймазинском районах.

Полицейские отдела МВД России по Дюртюлинскому району Башкирии задержали группу мужчин, которые занимались незаконной реализацией алкогольной продукции. По данным пресс-службы МВД по Башкирии, полицейские пресекли попадание в торговый оборот региона более тонны спиртного сомнительного происхождения и качества.

Как выяснилось предприимчивые граждане закупали оптом у неизвестных некую жидкость, а затем увеличивали цену и предлагали жителям района приобрести напиток без маркировки. В итоге проведенных мероприятий правоохранители изъяли более 1 тысячи литров фальсификата. Также правоохранителями было изъято 6 машин, 11 сотовых телефонов и более полумиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также по факту производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством.

Однако фальсификат правоохранители обнаружили не только в Дюртюлинском районе, сотрудники Туймазинского отдела МВД России выявили факт незаконной перевозки спиртосодержащей продукции из склада с целью сбыта, в связи с чем и был задержан 33-летний житель Республики Татарстан.

При осмотре его автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли 2700 флаконов этилового спирта (это подтвердило исследование), на общую сумму свыше 160 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.3 УК РФ.

Напомним, что 28 июля в городе Салават очевидцы засняли массовое отравление компании неустановленной жидкостью, после распития которой все 7 мужчин оказались в больнице. Сознание мужчины теряли мгновенно. Их состояние при госпитализации расценивалось как крайне тяжелое.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы