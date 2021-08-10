Татьяна Минеева высказалась о встрече Мишустина с руководителем ФНС

«На встрече сообщили, что сохраняется вектор на работу с предпринимательством по принципу одного окна. Важный проект — запуск ресурса поддержки малого и среднего предпринимательства. Результаты мониторинга МСП столицы, который мы выполняем уже второй год, свидетельствуют о том, что бизнес старается работать с удобными и логичными платформами, через которые можно получить поддержку самостоятельно», — высказалась по поводу результатов встречи столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.