Сергейчук: «Русагротранс» надо рассматривать как хопперный сегмент бизнеса

Зерновой актив группы «ВТБ» «Деметра-Холдинг» отметил свое трехлетие. За это время завершилась консолидация активов и компания стала одним из крупнейших игроков отрасли, включив в свой состав терминалы, третий по объему поставок экспортер зерна, железнодорожный оператор «Русагротранс».

Председатель совета директоров «Деметра-Холдинга» Виталий Сергейчук в беседе с журналистами kommersant.ru отметил, что синергия от интеграции «Русагротранса» в структуру холдинга есть, однако говорить о расширении ассортимента компании еще рано. Об этом пишет kommersant.ru. «Русагротранс» надо рассматривать как хопперный сегмент бизнеса. Мы занимаем ведущие позиции и в части некэптивного парка минеральных удобрений и будем стараться удержать эту долю», — сказал он. По его словам, прошедший год стал сложным, однако трейдинговое подразделение компании смогло увеличить объем экспорта на 35% — теперь он составляет 5 млн тонн. А объем перевалки зернового терминального комплекса «Тамань» (ЗТКТ) увеличился на 0,5 млн тонн — до 3,3 млн тонн на фоне снижения на 0,2 млн тонн у Новороссийского зернового терминала (НЗТ). «Если посмотреть на динамику, то мы выросли по выручке в два раза, а размер убытка увеличился примерно на 63%. Мы считаем, что с завершением фазы активного роста и отладки внутренних процессов ориентировочно в 2022 году выйдем на положительный результат», — сказал он. Для этого расширяется география филиалов компании, идут инвестиции в цифровизацию. Стоит отметить, что в 2020 году доля в 50% «Деметра-Холдинг» перешла Marathon Group и «Агронове», инвестиции в отрасль продолжают расти. Перевозки аграрных грузов в вагонах-зерновозах «Деметра-Холдинга» выросли более чем на 5 млн тонн — до 18,5 млн тонн. Удалось поставить рекорд по экспортной перевозке по железной дороге — 11,6 млн тонн из общего экспорта в этом сегменте в 19 млн тонн. Увеличилось количество таких перевозок на расстояние от 400 до 1 тыс. км. Сергейчук отметил, что перевозки по железной дороге будут расти и в этом году за счет перераспределения. Так, в среднем добавится около 3-4 млн тонн. Говоря о стратегии развития, Сергейчук отметил, что экспорт планируемого растущего объема урожая подразумевает строительство подходящей инфраструктуры и выстраивание логистики. Сейчас «Деметра-Холдинг» активно инвестирует в этот сегмент, так как заинтересован в развитии биржевой торговли фьючерсными контрактам. На российском зерновом рынке сейчас нет ликвидного биржевого инструмента, который позволял бы участникам ограничить риски.

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