Рабочая поездка Хабирова, закупка аппаратов ИВЛ, иски и жалобы. Итоги дня в Башкирии

Рабочая поездка Хабирова, закупка аппаратов ИВЛ, иски и жалобы. Итоги дня в Башкирии
Рабочая поездка Хабирова, закупка аппаратов ИВЛ, иски и жалобы. Итоги дня в Башкирии
10 августа, 21:45ОбществоФото: 1MediaInvest
Главные события в Уфе и Башкирии за 10 августа

Сегодня глава республики Радий Хабиров прилетел в Хайбуллинский район осматривать территорию лесных пожаров. Тем временем МЧС уже выпустили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в южных районах республики. Так, 5 класс пожароопасности присвоен Альшеевскому, Мелеузовскому, Стерлитамакскому и Хайбуллинскому районам.

В Уфе раньше срока состоялось техническое открытие путепровода на улице Заки Валиди. Работы на участке велись с января 2021 года и техническое открытие планировалось на 15 августа, однако удалось завершить работы на 5 дней раньше. Так, открытие путепровода посетил и глава региона. Отметим, что работы на съездах продолжатся до 31 августа 2021 года.

Мэр Уфы уходит в отпуск до окончания выборов в Городской Совет. К работе Сергей Греков вернется уже после 19 сентября. Известно, что официально исполнять обязанности градоначальника будет Марат Гайфуллин - первый заместитель главы администрации.

Для строящегося в Уфе кардиоцентра закупят 54 аппараты ИВЛ на сумму 217 миллионов рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Известно, что победитель аукциона должен будет не только установить аппараты, но и обучить персонал медицинского учреждения работе с высокотехнологичным оборудованием. Произойти это должно в период с 17 января до 31 мая 2022 года. Строительство кардиоцентра обещают завершить к концу 2021 года, а именно к ноябрю месяцу.

В Уфе на два месяца перекроют дороги в микрорайоне Затон. Известно, что будет перекрыт участок дороги по улице Независимости начиная с улицы Мухаметгалея Искужина и до поворота к 40 дому на Тальковой. Впериод ремонтных работ будут перекрывать по одной половине проезжей части.

Общественники из Башкирии подали жалобу в Генпрокуратуру на проведение Фольклориады. Межрегиональная общественная организация гражданской правовой самозащиты «Гражданский патруль» сообщила о том, что неравнодушные граждане подали жалобу на проведение Фольклориады в Башкирии в Министерство иностранных дел, Роспотребнадзор и в Генеральную Прокуратуру.

В Уфе компания ПСК-6 подала иск против жителей дома на улице Шота Руставели. После мирового соглашения с администрацией Уфы компания ПСК-6 вновь подала иск на 7,7 млн рублей, но уже против самих жителей дома, которые в 2020 году протестовали против строительства 34 этажного дома.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы