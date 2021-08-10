Рабочая поездка Хабирова, закупка аппаратов ИВЛ, иски и жалобы. Итоги дня в Башкирии

Для строящегося в Уфе кардиоцентра закупят 54 аппараты ИВЛ на сумму 217 миллионов рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Известно, что победитель аукциона должен будет не только установить аппараты, но и обучить персонал медицинского учреждения работе с высокотехнологичным оборудованием. Произойти это должно в период с 17 января до 31 мая 2022 года. Строительство кардиоцентра обещают завершить к концу 2021 года, а именно к ноябрю месяцу.