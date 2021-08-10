Правительство РФ представило проект развития водородной энергетики на ближайшие годы

Правительство РФ представило проект развития водородной энергетики на ближайшие годы
Правительство РФ представило проект развития водородной энергетики на ближайшие годы
10 августа, 17:39ОбществоФото: government.ru
Кабинет Министров России отправил на рассмотрение новый проект развития водородной энергетики в стране на ближайшие несколько лет.

В основе данной концепции — ряд стратегически важных целей и мер, необходимых для развития новой для России отрасли. Разработанная правительством стратегия включает несколько этапов, первый из которых продлится 3,5 года.

Как сообщает RT, в рамках реализации первого этапа планируется строительство профильных кластеров и запуск пилотных проектов по производству и распределению водорода, а также привлечение водородных энергоносителей к использованию для нужд страны.

В ходе состоявшегося совещания, посвященного развитию отрасли, премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что развитие водородной энергетики стимулирует экономику страны благодаря запуску новых крупных производственных мощностей.

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