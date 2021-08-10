Глава Башкирии увидел пожары с воздуха, МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности

Напомним, что причиной бушующих пожаров в Башкирии является не только аномальная жара, но и поджоги. Так, следователи выяснили, что в Хайбуллинском и Бурзянском районах, где общая площадь действующих очагов составляет более 1, 5 тысячи га, некоторые пожары были созданы намеренно. Известно уже и об одном аресте, полицией был задержан 37-летний житель Хайбуллинского района, который подозревается в поджоге травы в поле.