Дегтярев: Для снижения цен на жилье в Хабаровске нужно увеличить темпы строительства

Дегтярев: Для снижения цен на жилье в Хабаровске нужно увеличить темпы строительства
Дегтярев: Для снижения цен на жилье в Хабаровске нужно увеличить темпы строительства
10 августа, 20:11ОбществоФото: фрагмент видео
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил несколько перспективных стройплощадок в Хабаровске. Он подчеркнул, что для снижения цен на рынке недвижимости края следует наращивать объемы и скорость строительства.

Дегтярев побывал в микрорайоне Ореховая Сопка. В нем ООО «СЗ Перспектива» возводит жилой комплекс на 462 тысячи квадратных метров. В инфраструктуре проекта также есть школа, рассчитанная на более 1,8 тысячи учащихся, четыре детсада, которые смогут вместить тысячу детей, 12 многоуровневых парковок и поликлиника. Первые шесть домов сдадут уже в 2022-2023 годах. Еще один ЖК на 376 тысяч квадратных метров строит ООО «Специализированный застройщик-УИП». На его территории возведут детсад, поликлинику и ТЦ. Строительство первых домов завершат к 2023 году, пишет Prokhab.ru.

“Можно сколько угодно проводить административные процедуры, но если нет квадратных метров, стоимость будет повышаться, если отсутствуют строительные материалы, в себестоимости строительства их цена будет выше, поскольку накладываются транспортные расходы. Следует строить большие объемы жилья. А для этого требуются стройматериалы, земля и инфраструктура. По всем этим трем направлениям нами проводится активная работа”, — уточнил Дегтярев.

Кроме многоквартирных жилых зданий в Хабаровске возводят и индивидуальное жилье - комплекс из 50 таунхаусов площадью 9,8 тысячи «квадратов». Достроить их планируется к 2023 году. Как подчеркнул Дегтярев, в настоящее время в строительном сегменте важнейшей проблемой выступает наличие земли. Власти края уже очистили 20 площадок, где застройщики могут уже приступать к работе.

“Здесь важна конкуренция. Мы не делим строителей на своих и чужих”, - сказал Дегтярев.

Он также подчеркнул, что все новые объекты строительства должны обеспечиваться централизованным отоплением. В том числе уже направлен для согласования проект тепломагистрали ТМ-35, средства на него предоставят из краевого бюджета за счет снятия с региона бремени коммерческих кредитов. Стройматериалами можно обеспечить благодаря месторождениям, которые ранее не разрабатывались и не предлагались бизнесу, уточнил Дегтярев.

Необходимо отметить, что ранее проблема роста стоимости жилья в Хабаровском крае не решалась. И только Михаил Дегтярев приступил к реализации системного подхода и к этой проблеме через поддержку местных производителей стройматериалов, выдачу участков земли под застройку. Эти меры позволят увеличить число возводимых в регионе объектов жилфонда и тем самым уменьшить стоимость квадратного метра.

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