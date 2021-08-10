Членами федерального штаба общественной поддержки ЕР стали врачи и учителя

План событий у нас обширный, как в части тем, так и форматов участия. К примеру, на этой неделе обсуждаем здравоохранение и молодежную политику, предусмотрены также вебинары. То есть наш штаб стал центральной площадкой по разработке предложений в народную программу «Единой России» от Башкортостана.