Без антирекордов. В Башкирии 273 новых случаев COVID-19 и 9 смертей за сутки

Вакцинация в Башкирии продолжается полным ходом. Привились первым компонентом более миллиона жителей региона – 1 007 978 человек, а полностью завершили иммунизацию 789 859 человек. Напомним, глава Башкирии сообщал, что регион достиг промежуточных результатов, вакцинировалась половина от количества людей, необходимого для выработки коллективного иммунитета.