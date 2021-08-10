Аппараты ИВЛ для строящегося в Уфе кардиоцентра закупят на 217 миллионов рублей

Сам кардиоцентр строится в столице Башкирии с июля 2019 года. Шестиэтажный комплекс стоимостью, 6,5 миллиарда рублей будет включать в себя приемное и хирургическое отделение, отделение дневного стационара, два операционных блока. Строительство кардиоцентра обещают завершить к концу 2021 года, а именно к ноябрю месяцу.