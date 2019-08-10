ВТБ потратит миллиарды на новую систему перевозок зерна

Как отметил глава группы компаний “РТК” Константин Засов, российский рынок специализированных перевозок в последние годы демонстрировал весьма динамичный рост. Но в настоящее время в отрасли пришла пора качественных изменений - следует сделать все для того, чтобы инфраструктура рынка начала отвечать современным требованиям, пишет Newsnn.

«Без обновления инфраструктуры добиться каких-либо изменений не получится, ведь для наращивания объемов в будущем нужно приложить усилия для подготовки инфраструктуры уже сегодня», - убежден Засов. По словам руководителя ГК “РТК”, компания видит большие возможности объединения с крупнейшей в РФ финансовой организацией, которая заинтересована вместе с участниками рынка развивать крайне важный для России проект.

Для развития стратегии многопрофильного железнодорожного комплекса следует предпринять ряд шагов: во-первых, нужно обновить инфраструктуры внутрироссийских перевозок; во-вторых, снизить волатильность рынка; и в-третьих, предложить качественные услуги для профильных предприятий России.

Сейчас акционеры считают задачей первостепенной важности модернизацию существующей зерновой логистической инфраструктуры - с помощью ее доработки можно будет добиться максимально эффективной реализации экспортного зернового потенциала России и повысить конкурентоспособность отечественного зерна на мировом рынке.

По словам первого заместителя президента - председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, вхождение в капитал ГК “РТК” выступает новым шагом по развитию бизнеса ВТБ на рынке зерна. В перспективе компания совместно с акционерами ГК “РТК” планирует развивать активы предприятия по главным направлениями бизнеса, стараясь сохранить главенствующие позиции в сегментах перевозок специализированным составом. Тот факт, что ВТБ купил доли в ГК “РТК”, отлично вписывается в стратегию группы, пояснил Соловьев. Этой стратегией предусматривается достижение синергии за счет объединения активов в сфере транспортной экспортной логистики и трейдинга. Благодаря этому будет увеличена эффективность отрасли во всероссийском масштабе.