В Уфе откроют памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы

Он будет расположен в сквере имени 50-летия Победы. Само открытие мемориала состоится 14 августа 2019 года в 14.00 часов. Памятник называется «Героям – ликвидаторам Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий» . Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации.

В ликвидации Чернобыльской катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года, принимали участие более 10 тысяч жителей Башкирии. В настоящее время на территории республики проживает около 4 тысяч ликвидаторов и членов их семей, которые также подверглись воздействию радиации.