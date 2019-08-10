В Уфе откроют памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы
Вчера, 10:01ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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Посвящен он будет тем, кто принимал участие в ликвидации последствий разных радиационных аварий.
Он будет расположен в сквере имени 50-летия Победы. Само открытие мемориала состоится 14 августа 2019 года в 14.00 часов. Памятник называется «Героям – ликвидаторам Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий». Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации.
Памятник изготовлен на пожертвования депутата городского совета Уфы Артура Хазигалеева. Композицию выполнил заслуженный художник Башкирии Ханиф Хабибрахманов.
В ликвидации Чернобыльской катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года, принимали участие более 10 тысяч жителей Башкирии. В настоящее время на территории республики проживает около 4 тысяч ликвидаторов и членов их семей, которые также подверглись воздействию радиации.
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