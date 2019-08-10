В пригород Уфы невозможно вызвать «Скорую» – соцсети

Поздно в ночь на субботу, 10 августа, блогер Владимир Кобзев разместил у себя на странице в Facebook пост о том, что ему позвонил знакомый из пригорода Уфы Иглино и рассказал, как не может получить необходимую медицинскую помощь. Точнее, нужна была не ему самому, а тестю звонящего: у того было подозрение на инсульт.

Из поста-рассказа следовало, что мужчина позвонил в «скорую», видимо, имелась в виду станция скорой медицинской помощи, расквартированная в Иглино. Ему там, по его словам, ответили, что ждать бригаду врачей нужно… 2 часа.

Потом, правда выяснилось, что сказали не про два часа, а про то, что экипажей свободных нет, а есть буквально очередь из тех, кто вызывал «скорую», а сам звонящий в этой очереди четвертый. Ну, в принципе, про два часа ожидания звонящий друг блогера, возможно, еще и поскромничал. В итоге мужчина повез тестя в Уфу на своей машине. Надеемся, что у мужчины со здоровьем все будет в порядке.

Интересно, если это слово здесь вообще подходит, читать не только сам пост, но и комментарии к нему: люди вспомнили аналогичные случаи, произошедшие с ними так же, когда они звонили в «скорую» поселка Иглино. Приведем некоторые из них.

«Парадокс. Но недели две назад тоже столкнулись с этим. Тоже скорая, те же «через два часа», те же «вы сейчас точно отказываетесь?» и тот же супергерой на своей машине в город. А, совсем забыл... Иглино было то же…»

В Иглино это так и есть. Мне в травмпункте ногу зашивали правую, а в документах написали левая (да, и в Уфе снова швы снимали и чистили), а скорую вызвать это реальная проблема особенно в старо-кубово (5 км от иглино), ещё пока объяснишь с какой из сторон деревни живешь (деревня поделена переездом, через который нет проезда, объезд 20 км)

«Иглино??? Вы хоть рядом с Уфой... У меня родители в Белокатайском районе живут, в деревне одна скорая, древний УАЗ. Из райбольницы скорой не дождешься, у вас своя есть, говорят. Затем по проселочной дороге, по которой только на танке и проедешь, 40 км едешь полтора часа. В районе посмотрят, ничего не можем сделать, говорят и отправляют в Месягутово за сто с лишним км, туда приедешь там говорят у вас своя больница... Так что Иглино это что??? Радуйтесь, что Уфа рядом...»

«Ровно 30 лет назад (в 2 года) всё-таки дождались скорую и повезли меня из Иглино в Уфу с аппендицитом. Результат: перитонит, четыре полостные операции подряд, неделя в коме, бабушка тогда измерила меня и уже пошла было к гробовщику. И ничего, ничего не изменилось с тех пор»

Пост отчаяния и соответствующие комментарии не остались без внимания: министерство здравоохранения Башкирии тоже прокомментировало. Пока традиционно: разберемся. Надеемся, действительно разберутся и наведут порядок.

«Добрый день! Ваше обращение принято, будет рассмотрено в ближайшее время. Светлана Кускарбекова, официальный представитель Министерства здравоохранения Республики Башкортостан».