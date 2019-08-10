В Башкирии закупят 35 автобусов с кондиционерами почти на 300 миллионов рублей
Вчера, 11:56ОбществоМарат ГареевФото: Башинформ
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Поставщика выберут до 21 августа.
Общая стоимость (максимальная) контракта на покупку 35 полунизкопольных автобусов составит 286,2 миллиона рублей. Финансировать покупку будет республиканский бюджет. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».
В автобусе должно быть мест для сиденья от 20 до 30, салон должен быть оборудован кондиционером, а цвет кузова должен быть белым или светлых оттенков.
Что интересно, автобусы могут быть с пробегом – до 100 тысяч километров. Или же они должны быть на гарантии сроком не менее одного года.
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