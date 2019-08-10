В Башкирии закупят 35 автобусов с кондиционерами почти на 300 миллионов рублей

В автобусе должно быть мест для сиденья от 20 до 30, салон должен быть оборудован кондиционером, а цвет кузова должен быть белым или светлых оттенков.

Что интересно, автобусы могут быть с пробегом – до 100 тысяч километров. Или же они должны быть на гарантии сроком не менее одного года.