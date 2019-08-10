В Башкирии в Сибае рядом с карьером уродились помидоры-мутанты
Вчера, 17:42ОбществоМарат ГареевФото: Вконтакте
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Такой странный урожай собрали как минимум на двух огородах.
Вот такие, нельзя сказать уродливые, но по меньшей мере, необычные помидоры уродились в Сибае на одной из улиц близ того самого карьера. Об этом сообщается в группе «Сибай, дыши» во ВКонтакте.
Там же говорится, что такой формы помидоры получились и на улице, и в теплице. И такой «веселый» урожай собрали как минимум на двух городских огородах. Хозяева говорят, что мякоть этих томатов жесткая, покрыта вся прожилками.
Рискнули ли они нарезать салатиков из свежего урожая, в сообщении не уточняется.
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Фото: ВКонтакте
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