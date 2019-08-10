В Башкирии в Сибае рядом с карьером уродились помидоры-мутанты

Вот такие, нельзя сказать уродливые, но по меньшей мере, необычные помидоры уродились в Сибае на одной из улиц близ того самого карьера. Об этом сообщается в группе «Сибай, дыши» во ВКонтакте.

Там же говорится, что такой формы помидоры получились и на улице, и в теплице. И такой «веселый» урожай собрали как минимум на двух городских огородах. Хозяева говорят, что мякоть этих томатов жесткая, покрыта вся прожилками.

Рискнули ли они нарезать салатиков из свежего урожая, в сообщении не уточняется.