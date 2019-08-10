Работники Салаватского роддома в Башкирии: Государство нас обмануло

История Салаватского роддома началась еще в 2017 году, когда началось длительное – десятимесячное с апреля по декабрь 2017-го – подписание соглашение с частным инвестором, концессионером, готовым на тот момент вложить значительные денежные средства в развитие лечебного учреждения.

В дальнейшем сотрудники роддома забеспокоились тем, что частный инвестор может не решить проблему зарплаты сотрудников, льготного пенсионного стажа, компенсационных выплат и других. Забили во все колокола, были привлечены серьезные организации, такие как Общероссийский народный фронт (ОНФ), а также известный уважаемый детский врач Леонид Рошаль.

Как ОНФ, так и доктор Рошаль встали на сторону сотрудников и их опасений и сказали, мол, нельзя ни в коем случае отдавать лечебное учреждение в частные руки. В итоге в апреле 2019-го концессионное соглашение было расторгнуто. Хотя, частный инвестор заявил, что останется работать в Башкирии, но в дальнейшем о реализации каких-то других проектов этого инвестора слышно не было. Возможно, их и нет, после того, что было.

И вот вчера вечером, пятницу 9 августа, в группе во ВКонтакте «Мобильный Салават» появилось следующее сообщение. Публикуем его полностью (орфография и пунктуация сохранена):

«Здравствуйте, уважаемые салаватцы. Мы сотрудники роддома хотим поделиться своей очередной «радостью». Сегодня мы получили расчётки за первый месяц работы в составе городской больницы и были очень шокированы размером своей зарплаты. Все сотрудники получили в1,5-2 раза меньше зарплату, чем она была в частном роддоме. Обещание, данное премьер-министром Ленарой Ивановой доведение зарплат до «дорожной карты» не выполняются. Спасибо за внимание».

Это обращение вызвало более чем бурную реакцию посетителей соцсетей. Приведем некоторые комментарии, оставленные под обращением. Кстати, реальное ли это обращение работников больницы, пока неизвестно.

«Сами виноваты, и правильно сказали, как работаете, так и получаете. Выгнать нас всех с роддома и набрать новый персонал, который знает, как обращаться с беременными и новорождёнными».

«Как работаете, такая и зарплата. Сколько детей покалечили в этом роддоме, сколько смертей, сколько травм шеи».

«Что тогда вы хотите не пойму? У частника плохо, у государства опять плохо»

«Как мимо прохожу вашего роддома, обязательно харкаю в вашу сторону»

«Там не до вас правительству. Хабиров врачам по 500тыс дает кто в деревню поедет».

«На заводе такие зарплаты получают, все работаю и никто не ноет и не пишет в интернете!!! Ничего не изменится».

«Ну вот сами себя и наказали. Главное теперь не смеяться».

Ну и так далее и в таком же духе, можете сами почитать.

По поводу всего этого и. о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии Ленара Иванова нам сказала вот что:

- Мы распутываем узлы поэтапно. Первый этап – расторжение договора концессии – был самым долгим и сложным. Дальше – налаживание нормальных трудовых отношений с бывшими работниками АНО, которые очень хотели, чтобы их вернули в государственную систему здравоохранения.

- Сейчас все идет в соответствии законодательством. Мы предупреждали, что на переходном этапе будут сложности. Но все эти вопросы решатся и уже решаются. Так что не нужно нагнетать напряженность искусственно. Мы держим ситуацию в Салавате на постоянном контроле.

Также мы обратились за комментарием к главному врачу салаватской городской больницы Салавату Мурзагулову. Вот, что он ответил:

- Работникам возвращены все компенсации за вредные условия труда. Заработная плата начисляется строго в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и положением о стимулирующих выплатах. Все рабочие вопросы мы обсуждаем на собрания с коллективом, которые проходят еженедельно.

Г-н Мурзагулов также добавил, что сотрудникам вся эта шумиха не нужна. И она, эта шумиха, инициируется альтернативным профсоюзом, в котором состоят 200 сотрудников больницы. По словам главврача, вся инициатива и мероприятия по возвращению компенсационных выплат, улучшению условий труда исходят от работодателя, тогда как альтернативный профсоюз, собирая с работников профсоюзные отчисления, ничего для них не делает.