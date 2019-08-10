Итоги недели: Мутная история, рекомендация властям, дневники для детей Башкирии

Свершилось на этой неделе!

Начатое три года назад проектирование и финансирование Тимашевского путепровода Уфы подошло к своему логическому завершению. 9 августа, при участии врио главы республики Радия Хабирова, городской мэрии и представителей ПАО АНК «Башнефть» было открыто автомобильное движение по новой дорожной развязке.

В этот же день при участии врио Главы прошла церемония вручения ключей от 110 новых маршрутных автобусов марки Ford Transit. Они будут распределены в 12 городов республики.

Церемонии церемониями, а во время «Здравчаса» выяснилось, что в июле жители Башкирии вдвое чаще жаловались на медобслуживание. С чем это связано? Отпусками? Холодным летом и соответствующим отношением к больным? А может из-за экологии? С ней у нас и правда мутная история.

А еще на этой неделе на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека были опубликованы рекомендации властям Башкирии и прочим причастным к сложной экологической ситуации в Сибае лицам, выработанные по итогам выездного заседания, которое состоялось в Башкирии в конце марта 2019 года.

Судя по результатам экономических исследований, у нас аномально быстро все стало хорошо. Кроме того, что городские архитекторы годами молчали о том, что у нас нет плана.

«Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!».

Например, в планах Уфы строительство осужденными детского сада. И прямо в тему вспомнились фразы Василия Алибабаевича:

«Какой хороший цемент — не отмывается совсем!»

и «Шакал я паршивый. У детей деньги отнял. Детский сад ограбил».

В Уфе обсуждалось открытие 14-ти полилингвальных школ в регионе. Правда на совещании в мэрии не обсуждалось, как с микрорайона «Яркий» школьники, а также их родители, будут добираться?

С транспортом там беда-беда!

Школьники в Башкирии, как, впрочем, и в США будут учиться по 5 дней в неделю. Правда за океаном продолжительность учебных занятий в день около 5-6 часов (с 8.30 до 15.30). Интересно, а создадут ли дневники специально для нашего региона?