Итоги недели: Мутная история, рекомендация властям, дневники для детей Башкирии
Медиакорсеть напоминает о важных событиях текущей недели, которые вы, возможно, пропустили, но должны знать.
Свершилось на этой неделе!
Начатое три года назад проектирование и финансирование Тимашевского путепровода Уфы подошло к своему логическому завершению. 9 августа, при участии врио главы республики Радия Хабирова, городской мэрии и представителей ПАО АНК «Башнефть» было открыто автомобильное движение по новой дорожной развязке.
В этот же день при участии врио Главы прошла церемония вручения ключей от 110 новых маршрутных автобусов марки Ford Transit. Они будут распределены в 12 городов республики.
Церемонии церемониями, а во время «Здравчаса» выяснилось, что в июле жители Башкирии вдвое чаще жаловались на медобслуживание. С чем это связано? Отпусками? Холодным летом и соответствующим отношением к больным? А может из-за экологии? С ней у нас и правда мутная история.
А еще на этой неделе на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека были опубликованы рекомендации властям Башкирии и прочим причастным к сложной экологической ситуации в Сибае лицам, выработанные по итогам выездного заседания, которое состоялось в Башкирии в конце марта 2019 года.
Судя по результатам экономических исследований, у нас аномально быстро все стало хорошо. Кроме того, что городские архитекторы годами молчали о том, что у нас нет плана.
«Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!».
Например, в планах Уфы строительство осужденными детского сада. И прямо в тему вспомнились фразы Василия Алибабаевича:
«Какой хороший цемент — не отмывается совсем!»
и «Шакал я паршивый. У детей деньги отнял. Детский сад ограбил».
В Уфе обсуждалось открытие 14-ти полилингвальных школ в регионе. Правда на совещании в мэрии не обсуждалось, как с микрорайона «Яркий» школьники, а также их родители, будут добираться?
С транспортом там беда-беда!
Школьники в Башкирии, как, впрочем, и в США будут учиться по 5 дней в неделю. Правда за океаном продолжительность учебных занятий в день около 5-6 часов (с 8.30 до 15.30). Интересно, а создадут ли дневники специально для нашего региона?
Куда уходят от любви? На этот вопрос ответа мы не нашли. Зато выяснили, что в Уфе многие годы работает отель для женщин, подвергшихся домашнему насилию. И к сожалению, правоохранительные органы ничем помочь жертвам насилия не могут. Они, кстати сказать, порой и себе помочь не в состоянии и вместо диалога пускают в ход кулаки.