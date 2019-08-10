Авиакомпания «Победа» увеличила возможность провоза ручной клади

Со вчерашней пятницы, 9 августа 2019 года, лоукостер «Победа» (дочка «Аэрофлота» разрешил в рамках ручной клади сверх установленной для нее нормы (36х30х27см) провозить в салоне ноутбуки без чехла. Об этом сообщает портал Trip4you .

Портал для путешествий объясняет решение увеличить возможность провоза ручной клади, приводя слова генерального директора авиакомпании Андрея Калмыкова, тем, что увеличилась доля бизнес-пассажиров. То есть, это те люди, которые даже в полете не прерывают рабочие процессы, продолжая, собственно, работать на ноутбуке в самолете.