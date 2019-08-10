Авиакомпания «Победа» увеличила возможность провоза ручной клади
Вчера, 12:25ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Говорят, это сделано ради бизнес-пассажиров.
Со вчерашней пятницы, 9 августа 2019 года, лоукостер «Победа» (дочка «Аэрофлота» разрешил в рамках ручной клади сверх установленной для нее нормы (36х30х27см) провозить в салоне ноутбуки без чехла. Об этом сообщает портал Trip4you.
Портал для путешествий объясняет решение увеличить возможность провоза ручной клади, приводя слова генерального директора авиакомпании Андрея Калмыкова, тем, что увеличилась доля бизнес-пассажиров. То есть, это те люди, которые даже в полете не прерывают рабочие процессы, продолжая, собственно, работать на ноутбуке в самолете.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей