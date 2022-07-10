Подайте на образование: как изменится стоимость обучения в вузах России

В свете отказа от болонской системы ожидается, что вскоре Россию ждет глобальное реформирование системы образования. Учитывая экономический кризис, как это отразится на стоимости обучения?

В этом году вузы цену обучения выше не будут делать выше показателя инфляции. Впрочем, этим руководствуются далеко не все и цены в общей массе растут. Так, например, МГУ им. Ломоносова цену на обучение не менял с 2019 года, правда она и без этого высокая: очное обучение на бакалавриате составляет 390-436 тыс. руб. Московский физико-технический институт предлагает сопоставимые цены — от 324 до 420 тыс. руб. в год. МИФИ на этом фоне выглядит очень демократично — цены варьируются в диапазоне от 128 до 165 тыс. руб. А вот Высшая школа экономики предлагает обучение значительно дороже — от 390 тыс. до 770 тыс. руб. Верхняя планка в МГИМО оценивается в 998 тыс. руб. за год. Цены в Петербурге нижняя планка кажется более преодолимой — здесь можно найти вполне перспективные специальности в диапазоне цен от 200 до 500 тыс. руб. Резонно, что цены в регионах ощутимо меньше, но и качество обучения там предлагается иное. При этом подчеркивается, что цены на обучение берут не с потолка — ценник формируется в зависимости от региона, от востребованности и потенциальной зарплаты специалиста. Полученные вузом средства идут на необходимые для вуза статьи расходов — зарплаты сотрудников, ремонт, техническую базу и т. д. Аналитики уточняют, что платное обучение доступно далеко не всем, но это по-прежнему считается лучшей инвестицией в ребенка. И в этом смысле, помимо топовых вузов, есть немало других вузов — менее престижных, но они все же предлагают достойный уровень образования. Учитывая международную ситуацию, обстоятельства для роста популярности таких вузов как раз-таки благоприятная. Стоит также отметить, что в стране есть дисбаланс в сторону увеличения бюджетных мест. В частности, в грядущем учебном году около 64% выпускников школ смогут претендовать на бюджетные места — это около 588 тыс. человек (на 11,5 тыс. больше, чем в прошлогоднюю приемную кампанию). Подробнее — в материале «Новых известий».

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