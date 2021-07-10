В Министерстве спорта Башкирии прокомментировали выявленные прокуратурой нарушения

В министерстве заявили, что надзорное ведомство обнаружило незначительные нарушения законодательства в части подачи госслужащими данных о доходах и имуществе. Неверные данные министерство объяснило тем, что это связано с наличием у сотрудников незакрытых старых счетов, которые имеют либо нулевой, либо незначительный баланс.