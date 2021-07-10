В Министерстве спорта Башкирии прокомментировали выявленные прокуратурой нарушения

В министерстве заявили, что надзорное ведомство обнаружило незначительные нарушения законодательства в части подачи госслужащими данных о доходах и имуществе. Неверные данные министерство объяснило тем, что это связано с наличием у сотрудников незакрытых старых счетов, которые имеют либо нулевой, либо незначительный баланс.
В сообщении говорится, что позиция министерства однозначна и заключается в неукоснительном соблюдении законодательства. Все найденные нарушения частично устранены, а виновных лиц уже привлекли к дисциплинарной ответственности.
— По факту возбуждения уголовного дела сообщаем следующее. По итогам проверки органы Прокуратуры усмотрели «мертвые души» в подведомственном учреждении Министерства. Проведена внутренняя проверка, «мертвые души» комиссией не выявлены. Все указанные сотрудники осуществляли трудовую деятельность в учреждении. Министерство готово предоставить материалы внутренней проверки в правоохранительные органы, — заключили в министерстве.
Напомним, Прокуратура Башкирии обнаружила, что работники министерства предоставляли недостоверные сведения о доходах и скрывали банковские счета, искажали сведения об имуществе. Так, почти 20 сотрудников занизили размеры доходов, площадь своего недвижимого имущества, скрыли сведения о банковских счетах.