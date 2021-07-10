«Твой муж не выживет»: жительница Башкирии не может добиться лечения рака для супруга

— После ремиссии ни один врач и ни одно медицинское учреждение не провели моему мужу обследование и даже не оповестили его о том, что по закону в течение первого года от постановки онкологического диагноза, пациента должны приглашать на обследование один раз в три месяца, в течение второго года — один раз в шесть месяцев, и в течение последующих лет жизни — один раз в год. Муж сам ходил и проверялся, — негодует Алсу.