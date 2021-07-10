«Твой муж не выживет»: жительница Башкирии не может добиться лечения рака для супруга

22-летняя Алсу Давлеткирова и 25-летний Разиф Буранов были счастливой молодой парой, но всего через три года брака в их семью пришла беда. У Разифа диагностировали четвертую стадию рака кости.
Как рассказала Mkset Алсу, опухоль нашли ещё в 2012 году. Тогда врачи Туймазинской ЦРБ провели несколько операций по удалению образования, но убрать его полностью не удавалось. Разиф прошёл химиотерапию в Москве, и в 2014 году врачи сообщили о ремиссии заболевания. Но через год боли вернулись. Началась долгая и сложная борьба с раком. По словам девушки, он получил около 12 химиотерапий и несколько операций. Лечение не дало результатов, а болезнь продолжала распространяться. В 2018 году врачи приняли решение ампутировать ногу пациента, благодаря чему опухоль перестала расти.
— После ремиссии ни один врач и ни одно медицинское учреждение не провели моему мужу обследование и даже не оповестили его о том, что по закону в течение первого года от постановки онкологического диагноза, пациента должны приглашать на обследование один раз в три месяца, в течение второго года — один раз в шесть месяцев, и в течение последующих лет жизни — один раз в год. Муж сам ходил и проверялся, — негодует Алсу.
В течение трёх лет Разиф чувствовал себя хорошо, но с недавних пор его стали мучить боли в ноге. Он обратился к терапевту туймазинской поликлиники № 2, где ему сделали рентген. Алсу отметила, что по рентгену врач поставил неправильный диагноз «остеоартроз», хотя, как выяснилось позже, на этом снимке уже была видна опухоль. По указаниям врача мужчина лечился от остеоартроза, что привело к перелому, поскольку из-за рака повредилась шейка бедра.
Разиф перенёс ещё одну операцию, после которой стало известно о рецидиве онкологического заболевания. Он обратился в Республиканский клинический онкологический диспансер (РКОД), где онколог перенаправил парня к заведующему онкологического отделения, а тот, не прописав никакого лечения, отправил данные пациента в московский онкоцентр имени Блохина.
— Я просила обезболивание, потому что нам кроме морфина ничего больше не выписывали, а впустую морфин никогда не помогает, к нему нужны дополнительные препараты. Они ничего не прописали и отправили обратно в Туймазы. И уже с тех времён мой муж с каждым днём ощущал боль всё больше и больше, — добавила девушка.
Алсу рассказала, что её супруг уже полтора месяца «стонет от боли», но врачи Туймазинской ЦРБ бездействуют. Также девушка обращалась в уфимскую клинику, где, по её словам, врачи заявили, что смысла ложиться в больницу нет и её муж не выживет. Причём такой приговор её мужу медики вынесли, даже не осмотрев его.
Сейчас, по словам девушки, через знакомых они добились, чтобы Разифа положили в Субханкуловскую районную больницу № 3. Здесь он получает обезболивание и препараты для печени.
Девушка пытается всеми силами привлечь внимание врачей и правительства. Она даже написала обращение Владимиру Путина, а на своих страницах в социальных сетях публикует посты, в которых рассказывает о своей проблеме. Эти сообщения заметил главный врач РКОД Адель Измайлов, который пригласил её мужа на лечение, но при этом предупредил, что в диспансере распространился коронавирус, который только «добьёт» Разифа.
Редакция Mkset направила запрос в Минздрав республики с просьбой прокомментировать ситуацию, но получить оперативный комментарий на момент публикации не удалось.