Прокуратура выявила коррупционные нарушения в Министерстве спорта Башкирии

Как сообщает пресс-служба ведомства, работники министерства предоставляли недостоверные сведения о доходах и скрывали банковские счета, искажали сведения об имуществе. Так, почти 20 сотрудников занизили размеры доходов, площадь своего недвижимого имущества, скрыли сведения о банковских счетах.