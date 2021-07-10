Прокуратура выявила коррупционные нарушения в Министерстве спорта Башкирии

Прокуратура выявила коррупционные нарушения в Министерстве спорта Башкирии
Прокуратура выявила коррупционные нарушения в Министерстве спорта Башкирии
Вчера, 11:26ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Прокуратура Башкирии проверила исполнение антикоррупционного законодательства в Министерстве молодежной политики и спорта республики и подведомственных учреждениях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, работники министерства предоставляли недостоверные сведения о доходах и скрывали банковские счета, искажали сведения об имуществе. Так, почти 20 сотрудников занизили размеры доходов, площадь своего недвижимого имущества, скрыли сведения о банковских счетах.

В учреждениях, подведомственных министерству, руководители укрывали имущество, находящееся в их собственности, полученные доходы, незаконно распоряжались имуществом. В одном из спортивных учреждений фиктивно трудоустроили работников для хищения бюджетных средств.

Материалы проверки направили в следственный орган для уголовно-правовой оценки.

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