Прокуратура выявила коррупционные нарушения в Министерстве спорта Башкирии

Как сообщает пресс-служба ведомства, работники министерства предоставляли недостоверные сведения о доходах и скрывали банковские счета, искажали сведения об имуществе. Так, почти 20 сотрудников занизили размеры доходов, площадь своего недвижимого имущества, скрыли сведения о банковских счетах.
В учреждениях, подведомственных министерству, руководители укрывали имущество, находящееся в их собственности, полученные доходы, незаконно распоряжались имуществом. В одном из спортивных учреждений фиктивно трудоустроили работников для хищения бюджетных средств.
Материалы проверки направили в следственный орган для уголовно-правовой оценки.