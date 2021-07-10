Минздрав Башкирии назвал 13 болезней, которые победила вакцина

Туберкулез.

Первая вакцина разработана в Институте Пастера в 1921 году. Это та самая БЦЖ, которой и сейчас прививают новорожденных. Туберкулез до сих пор полностью не могут побороть, от него излечивается в среднем 87% больных, которым впервые поставлен такой диагноз.