Минздрав Башкирии назвал 13 болезней, которые победила вакцина

Минздрав Башкирии назвал 13 болезней, которые победила вакцина
Минздрав Башкирии назвал 13 болезней, которые победила вакцина
Вчера, 11:14ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Вакцина – это препарат биологического происхождения, дающий организму иммунитет к конкретному вирусу. Министерство здравоохранения Башкирии перечислило 13 страшных болезней человечества, которые не устояли перед вакцинами.

Оспа.

Для этого заболевание характерны такие симптомы, как лихорадка, сыпь на коже и слизистых оболочках, частичная или полная потеря зрения и многочисленные рубцы на месте бывших язв. В 1958 году болезнь победили советские медики благодаря плановой вакцинации. Последний случай заражения в естественной среде зарегистрировали в 1977 году.

Холера.

Это острая кишечная инфекция, которая вызывает понос, рвоту и обезвоживание. От болезни скончалось несколько миллионов людей по всему миру. Её победили в 1870 году с помощью бактериальной вакцины.

Туберкулез.

Первая вакцина разработана в Институте Пастера в 1921 году. Это та самая БЦЖ, которой и сейчас прививают новорожденных. Туберкулез до сих пор полностью не могут побороть, от него излечивается в среднем 87% больных, которым впервые поставлен такой диагноз.

Чума.

Эффективное лечение создали во время ликвидации чумы в Маньчжурии в 1945–1947 годах советские медики. Оно используется до сих пор, а в очагах заболевания применяют живую вакцину, разработанную в 30-е годы прошлого века. В мире ежегодно выявляется до 2,5 тысячи случаев чумы, смертность составляет 5-10%.

Дифтерия.

Регулярная вакцинация стала проводиться в 1923 году, и болезнь вышла из разряда эпидемических. Сейчас в России используются вакцины АКДС, АДС и АДС-м, а также их аналоги.

Полиомиелит.

Чаще всего им болеют дети. После массовой вакцинации в 1959-1961 годах в Советском Союзе остались лишь единичные случаи болезни. Сейчас в ВОЗ создана программа полного уничтожения болезни по примеру оспы.

Корь.

В 1960 году в США создали первую действующую вакцину от кори. Отечественный препарат разработали и советские микробиологи. Болезнь победили после массовой вакцинации из-за формирования иммунной прослойки. Сейчас в мире имеется глобальная программа борьбы с корью. Однако ежедневно в мире от кори умирает более 400 невакцинированных детей.

Коклюш.

Вакцина появилась в США в 1914 году. Широкое распространение вакцинация от коклюша получила в 1950-х годах, в том числе и в России. Именно благодаря вакцинации коклюш является контролируемой болезнью.

Тиф.

С 1917 по 1921 год в России от тифа погибло более 3 млн человек. В 1942 году в СССР разработали эффективную вакцину от инфекции.

Столбняк.

Это острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и приводит к летальному исходу. Для профилактики проводится плановая вакцинация.

Менингококковая инфекция.

Вызывает воспаление оболочек головного и спинного мозга. В 1960 году американские врачи придумали прививку от болезни. Вакцинация до сих пор является единственным средством профилактики менингококковой инфекции.

Гепатит В.

Вирусное инфекционное заболевание печени. Ежегодно более 600 тысяч человек в мире умирают от заболевания. Первую вакцину от гепатита B создали в 1981 году. С 1998 года вакцинация против гепатита B проводится в России.

Бешенство.

Болезнь поражает нервные клетки и вызывает такие симптомы, как водобоязнь, галлюцинации и паралич. Заканчивается летальным исходом. В 1885 году во Франции впервые опробовали вакцину от бешенства. Такую практику применяют до сих пор. В России вакцинацию от бешенства проводят с 1886 года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы