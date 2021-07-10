Минздрав Башкирии назвал 13 болезней, которые победила вакцина

Для этого заболевание характерны такие симптомы, как лихорадка, сыпь на коже и слизистых оболочках, частичная или полная потеря зрения и многочисленные рубцы на месте бывших язв. В 1958 году болезнь победили советские медики благодаря плановой вакцинации. Последний случай заражения в естественной среде зарегистрировали в 1977 году.
Это острая кишечная инфекция, которая вызывает понос, рвоту и обезвоживание. От болезни скончалось несколько миллионов людей по всему миру. Её победили в 1870 году с помощью бактериальной вакцины.
Первая вакцина разработана в Институте Пастера в 1921 году. Это та самая БЦЖ, которой и сейчас прививают новорожденных. Туберкулез до сих пор полностью не могут побороть, от него излечивается в среднем 87% больных, которым впервые поставлен такой диагноз.
Эффективное лечение создали во время ликвидации чумы в Маньчжурии в 1945–1947 годах советские медики. Оно используется до сих пор, а в очагах заболевания применяют живую вакцину, разработанную в 30-е годы прошлого века. В мире ежегодно выявляется до 2,5 тысячи случаев чумы, смертность составляет 5-10%.
Регулярная вакцинация стала проводиться в 1923 году, и болезнь вышла из разряда эпидемических. Сейчас в России используются вакцины АКДС, АДС и АДС-м, а также их аналоги.
Чаще всего им болеют дети. После массовой вакцинации в 1959-1961 годах в Советском Союзе остались лишь единичные случаи болезни. Сейчас в ВОЗ создана программа полного уничтожения болезни по примеру оспы.
В 1960 году в США создали первую действующую вакцину от кори. Отечественный препарат разработали и советские микробиологи. Болезнь победили после массовой вакцинации из-за формирования иммунной прослойки. Сейчас в мире имеется глобальная программа борьбы с корью. Однако ежедневно в мире от кори умирает более 400 невакцинированных детей.
Вакцина появилась в США в 1914 году. Широкое распространение вакцинация от коклюша получила в 1950-х годах, в том числе и в России. Именно благодаря вакцинации коклюш является контролируемой болезнью.
С 1917 по 1921 год в России от тифа погибло более 3 млн человек. В 1942 году в СССР разработали эффективную вакцину от инфекции.
Это острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и приводит к летальному исходу. Для профилактики проводится плановая вакцинация.
Вызывает воспаление оболочек головного и спинного мозга. В 1960 году американские врачи придумали прививку от болезни. Вакцинация до сих пор является единственным средством профилактики менингококковой инфекции.
Вирусное инфекционное заболевание печени. Ежегодно более 600 тысяч человек в мире умирают от заболевания. Первую вакцину от гепатита B создали в 1981 году. С 1998 года вакцинация против гепатита B проводится в России.
Болезнь поражает нервные клетки и вызывает такие симптомы, как водобоязнь, галлюцинации и паралич. Заканчивается летальным исходом. В 1885 году во Франции впервые опробовали вакцину от бешенства. Такую практику применяют до сих пор. В России вакцинацию от бешенства проводят с 1886 года.