Инструкция к применению: как беременным оформить новые выплаты

Инструкция к применению: как беременным оформить новые выплаты
Инструкция к применению: как беременным оформить новые выплаты
10 июля, 12:11ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
C 1 июля поменялась система расчёта пособия беременных женщинам

Беременные женщины с низкими доходами теперь могут оформить дополнительные ежемесячные выплаты. Сумма пособия равна половине прожиточного минимума для трудоспособного человека в конкретном регионе. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Итак, ежемесячное пособие могут оформить с 1 июля беременные женщины, у которых доход на каждого члена семьи не выше регионального прожиточного минимума. Будущая мама должна заранее встать на учет в медицинской организации — это нужно успеть сделать до 12 недель беременности.

Деньги станут начислять, начиная с 13-й недели, и будут выплачивать до месяца родов включительно. Размер пособия равен половине прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.

При этом у всех членов семьи старше 18 лет был подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия, а в собственности семьи было не больше имущества, чем установлено специальным перечнем. Пособие предназначено и гражданам России, и иностранцам с видом на жительство или разрешением на временное проживание.

Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. В заявлении надо указать номер своего полиса, название медучреждения, где женщина встала на учет, данные о членах семьи, их имуществе и доходах, а также банковский счет для перечисления денег.

Напомним, продолжают действовать несколько видов поддержки для семей с маленькими детьми. Так, с 2020 года семьям, доход которых не больше двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи, могут оформить ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка до трех лет.

Также один из родителей или тех, кто их заменяет, может оформить единовременное пособие при рождении каждого ребенка. В этом году это 18886 руб.

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