Инструкция к применению: как беременным оформить новые выплаты

При этом у всех членов семьи старше 18 лет был подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия, а в собственности семьи было не больше имущества, чем установлено специальным перечнем. Пособие предназначено и гражданам России, и иностранцам с видом на жительство или разрешением на временное проживание.