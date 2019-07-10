Фото: pxhere.com
Жительница Улан-Удэ стоявшая в очереди за жильем 55 лет получила отказ
10 июля, 15:25Общество
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Городские власти Улан-Удэ отказали в предоставлении квартиры женщине, стоявшей в очереди на жилье последние 55 лет.
Свой отказ чиновники мотивировали тем, что горожанка не имеет статуса «малоимущей». Об этом информирует RNS.
Сотрудники прокуратуры Советского района Улан-Удэ подали иск в суд. Прокурор потребовал признать за женщиной право на получение квартиры по договору социального найма. Ответчиком на процессе выступила городская администрация.
Суд принял сторону пенсионерки и удовлетворил иск прокуратуры. Теперь власти Улан-Удэ должны предоставить женщине жилье в течение 90 дней.
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