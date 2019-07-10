Жительница Улан-Удэ стоявшая в очереди за жильем 55 лет получила отказ

Свой отказ чиновники мотивировали тем, что горожанка не имеет статуса «малоимущей». Об этом информирует RNS.

Сотрудники прокуратуры Советского района Улан-Удэ подали иск в суд. Прокурор потребовал признать за женщиной право на получение квартиры по договору социального найма. Ответчиком на процессе выступила городская администрация.