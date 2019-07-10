Сибай оказался едва ли не самым чистым городом Башкирии по итогам прошлого года

Объем вредных выбросов в атмосферу по итогам 2018 года вырос на 5%. По мнению специалистов, в основном это произошло за счет промышленных отходов. Так, общий объем выбросов в воздух в 2018 году сотрудники минэкологии оценивают в 884 тыс. тонн, при этом они считают, что в это количество отравляющих веществ примерно одинаковый вклад сделали и транспорт, и промышленность.

Интересно, что вопреки ожиданиям многострадальный Сибай в число наиболее загрязненных городов республики не попал. Видимо, это можно объяснить тем, что ЧП в городе случилось в конце года и не успело испортить всю статистику за 2018 год. Таким образом Сибай оказался чуть ли не самым чистым городом Башкирии, поскольку в нем по итогам 2018 года на жителей пришлось 84 кг вредных выбросов на одного жителя. Для сравнения: в Межгорье, которое признано самым чистым городом республики, на одного человека за год пришлось 65 кг выбросов.

Наиболее плачевное состояние атмосферного воздуха сотрудники минэкологии выявили в Салавате – на одного салаватца в 2018 году достался 321 килограмм загрязняющих веществ. Следом идут Нефтекамск (237 кг) и Октябрьский (234 кг).

В целом на каждого жителя Башкирии в минувшем году пришлось 218 кг вредных веществ в атмосфере, что на 137 кг больше средней нагрузки на жителя Татарстана. Об этом пишет «Коммерсантъ-Башкортостан». Правда, уточняется, что уровень вредных выбросов в Башкирии год от года снижается.