«Я лучше промолчу»: мэр Уфы отказался озвучить вложения в Международные Детские Игры

Накануне в ходе пресс-конференции в агентстве «Башинформ» участвовавшие в ней чиновники почему-то старательно избегали ответов на прямой вопрос о том, в какую сумму обошлось проведение Международных Детских Игр, которые официально стартуют в столице Башкирии сегодня.

- Сколько город потратил в общем - я промолчу, - ушел от ответа на вопрос мэр Уфы Ульфат Мустафин, и это заставило журналистов уделить более пристальное внимание данному вопросу.

От министра спорта республики Руслана Хабибова удалось получить информацию о том, что максимальная сумма средств была направлена на благоустройство и подготовку городских объектов.

В частности, 3,4 млрд рублей было вложено в строительство Центра спортивной подготовки в Уфе, дополнительно 300 млн рублей было потрачено на приобретение оборудования для него и 58 млн рублей - на строительство пешеходного переходя рядом с центром. Еще в 83 млн рублей обошлось благоустройство сипайловского парка Кашкадан, где пройдет часть соревнования.

Что же касается непосредственно проведения Игр, то на их организацию из Министерство спорта России направило 15 млн рублей, а 150 млн рублей выделил главный спонсор – ПАО «Газпром».

Причина засекречивания данной информации не совсем понятна, поскольку ранее, в марте, на пресс-конференции от чиновников исходила информация о том, что бюджет МДИ-2019 составил 167,2 млн руб: 150 млн вложил ПАО «Газпром», 15 млн руб. – Министерство спорта России, 2,2 млн руб. взяты из бюджета Уфы.