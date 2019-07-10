Возведение нового корпуса кардиоцентра в Уфе отметили закладкой капсулы времени

Сегодня, 10 июля, в Уфе был дан старт строительству нового хирургического корпуса кардиоцентра. Подробности сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Перед началом строительства была заложена капсула времени, в этой процедуре приняли участие врио главы республики Радий Хабиров, министр здравоохранения Максим Забелин и глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. Сразу после этой торжественной церемонии строители начали заливать фундамент.

Известно, что в новом корпусе разместятся современный комплекс с диагностическим центром и комфортные палаты для пациентов. Как говорят медики, это позволит увеличить количество операций, проводимых в кардиоцентре. В планах также обустройство спортплощадки, конференц-зала, игровой зоны для детей и зоны отдыха для взрослых пациентов.