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В Санкт-Петербурге дававшие взятки замдекана абитуриенты так и не получили дипломы
10 июля, 16:52Общество
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Бывшая заместитель декана юридического факультета ЛГУ им. Пушкина в Санкт-Петербурге Ольга Лунькова осуждена за взятки и мошенничество. Студенты и абитуриенты регулярно платили ей взятки, но документы о высшем образовании не получили.
Как сообщает ФедералПресс, Лунькова давала обещание абитуриентам, что при условии дачи взятки они будут зачислены
Также на уловки сотрудницы питерского вуза попались и обучающиеся на юридическом факультете. Она пообещала, что за денежное вознаграждение не включит их в приказ на отчисление, если те пропустят промежуточную аттестацию. Но Лунькова действовала вовсе не в интересах студентов.
Молодые люди каждый раз платили ей суммы от 15 до 150 тысяч рублей. Это все происходило в период 2011-2015 годов. Общий размер ущерба составил два миллиона 346 тысяч рублей.
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