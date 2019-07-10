В Санкт-Петербурге дававшие взятки замдекана абитуриенты так и не получили дипломы

Как сообщает ФедералПресс, Лунькова давала обещание абитуриентам, что при условии дачи взятки они будут зачислены

Также на уловки сотрудницы питерского вуза попались и обучающиеся на юридическом факультете. Она пообещала, что за денежное вознаграждение не включит их в приказ на отчисление, если те пропустят промежуточную аттестацию. Но Лунькова действовала вовсе не в интересах студентов.